Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и во всем мире. Вокруг этого проекта ходят различные предположения, слухи. На самом деле для этого нет никаких оснований. Потому что это просто новый транспортный проект.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

Президент отметил, что это проект, который соединяет Азербайджан, его основную часть, с Нахчыванской Автономной Республикой через Иран. В то же время он откроет большие транзитные возможности.