Достигнутые в ходе визита договоренности, подписанные документы еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство. Словом, у этого официального визита прекрасные политические результаты.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме, которого цитирует «Азертадж».

Среди подписанных документов глава государства особо выделил Совместное заявление президентов. «Это очень серьезный документ, который указывает нам путь для будущего сотрудничества», — сказал он.

По его словам, Азербайджан и Иран в то же время принимают участвуют в важных международных проектах, в том числе страны тесно взаимодействуют по проекту транспортного коридора Север-Юг.

«Мы хотим, чтобы это был не просто транспортный коридор, а чтобы он создавал возможность для открытия вдоль дороги нового бизнеса, новых промышленных предприятий, как на территории Азербайджана, так и Ирана», — отметил президент.

Президент Алиев заявил, что в Азербайджане по линии государства реализуются многие инфраструктурные проекты. «Мы приглашаем иранские компании принять участие в них», — добавил он.

«Железные дороги, автомобильные дороги, коммуникационные линии, линии электропередачи – все эти проекты сегодня входят в нашу основную повестку дня», — подчеркнул глава государства.