При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Масуда Пезешкиана состоялась церемония обмена документами, подписанными между странами.

Сначала Ильхам Алиев и Масуда Пезешкиан подписали Совместное заявление президентов.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Ирана Сейид Аббас Араки обменялись «Программой политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран на 2025–2027 годы».

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр дорожного и городского развития Ирана Фарзана Садик обменялись «Меморандумом о взаимопонимании по всестороннему сотрудничеству в сфере транспорта между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством дорожного и городского развития Исламской Республики Иран на 2025–2026 годы».

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр дорожного и городского развития Ирана Фарзана Садик обменялись «Меморандумом о взаимопонимании по взаимному признанию сертификатов на основании Правила I/10 Международной конвенции 1978 года о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (с поправками)» между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством дорожного и городского развития Исламской Республики Иран».

Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли и министр культурного наследия, туризма и ремесленной промышленности Исламской Республики Иран Сейед Реза Салехи Амири обменялись «Программой культурного обмена между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран на 2025-2028 годы».

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорожного и городского развития Ирана Фарзана Садик обменялись «Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере медиа между Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран».