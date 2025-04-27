Иран готов наказать человека, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Данное заявление озвучил пресс-секретарь судебной и судебно-правовой системы Ирана Асгар Джахангири, слова которого приводит IRNA.

По его словам, все юридические процедуры для приведения в исполнение приговора в отношении Ясина Гусейнзаде, напавшего на азербайджанское посольство, завершены. Напомним, ранее Гусейнзаде был приговорен к смертной казни.

В заявлении подчеркивается, что в ходе судебного процесса были тщательно защищены права погибшего и его семьи, а их законные требования были учтены.

Представители судебной власти также сообщили, что Иран принял дополнительные меры для обеспечения безопасности посольства Азербайджана и предпринял необходимые шаги для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Иранская сторона вновь заявила, что безопасность сотрудников посольства Азербайджана остаётся приоритетным вопросом для Исламской Республики Иран и будет обеспечена всеми возможными средствами.