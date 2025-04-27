Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил лидера Сьерра-Леоне Джулиуса Мааду Биона по случаю национального праздника этой страны — Дня независимости.

В поздравлении говорится:

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Сьерра-Леоне.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания.

Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо южноафриканскому коллеге Матамелю Сирилу Рамафосе по случаю национального праздника этой страны — Дня свободы.

В поздравлении говорится:

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня свободы Южно-Африканской Республики.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по укреплению межгосударственных отношений и расширению сотрудничества между Азербайджаном и Южно-Африканской Республикой в интересах наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.