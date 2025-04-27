Президент Литвы Гитанас Науседа во время похорон Папы Римского Франциска призвал пересмотреть христианские ценности о запрете насилия в борьбе со злом.

«Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского», — говорится в его заявлении, которое приводит ТАСС.

По его словам, применение силы, особенно в нынешней геополитической обстановке, позволит защитить мир от уничтожения.

«Вот почему в этот нелёгкий период мы должны провести некоторую ревизию христианских ценностей», — отметил президент.