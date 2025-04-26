Cотрудники ФСБ задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Информация приводится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине, заминировавший автомобиль «Фольксваген-гольф» в городе Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав 1966 года рождения», — отмечается в сообщении.