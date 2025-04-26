Вирджиния Джуфре, американка, обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании, покончила жизнь самоубийством, сообщает телеканал NBC.

Трагедия произошла после долгой борьбы с последствиями пережитого насилия, которые стали непосильным бременем для Вирджинии.

В 2021 году Джуфре подала иск против принца Эндрю, утверждая, что в 17-летнем возрасте она стала жертвой сексуального насилия со стороны нескольких мужчин, включая принца, по принуждению американского финансиста Джеффри Эпштейна. Эпштейн, известный своими связями с влиятельными людьми, был арестован в 2019 году по обвинению в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, но покончил с собой в тюрьме до суда.

В августе 2022 года Вирджиния Джуфре и принц Эндрю пришли к досудебному соглашению, в рамках которого пострадавшей была выплачена компенсация, предположительно в размере 15 млн долларов. Несмотря на это, травма, нанесенная пережитым насилием, продолжала преследовать Вирджинию.

В начале апреля Джуфре сообщила, что попала в аварию и у нее диагностировали почечную недостаточность. Врачи давали ей всего четыре дня жизни. Перед смертью Вирджиния выразила желание в последний раз увидеть своих детей и заявила, что готова к любому исходу. Ее отец оставил слова поддержки в комментарии к ее посту.