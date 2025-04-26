Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска на воду первого эсминца ВМС КНДР нового поколения, заявив, что корабль стал отправной точкой в построении передовой морской державы, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония спуска на воду состоялась в годовщину основания Корейской народной армии.

Церемония прошла на судостроительной верфи Нампхо. Корабль водоизмещением пять тысяч тонн, по словам секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Чо Чхун Рёна, оснащен «самыми мощными вооружениями».

Как отмечается, эсминец был построен за «400 с лишним дней».