Большинство американских граждан считают деятельность Дональда Трампа на посту президента США хаотичной и пугающей. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты The New York Times и исследовательского института Siena College, обнародованного в преддверии первых 100 дней руководства республиканца страной.

С тем, что второй президентский срок Трампа можно описать словами «хаотичный» и «пугающий», согласились 66 и 59% респондентов соответственно. 42% опрошенных сказали, что одобряют его деятельность в качестве главы государства, 54% придерживаются противоположной точки зрения, остальные не смогли дать ни положительного, ни отрицательного ответа.

Менее половины одобрительно высказались о подходе американского лидера к иммиграции (47%), экономике (43%), торговле с другими странами (42%), конфликту в Украине (35%). 56% считают, что Трамп зашел слишком далеко, вводя пошлины на импорт товаров, 61% полагают, что он не должен вводить новые тарифы без одобрения Конгресса.

Наиболее тревожным показателем для первых 100 дней Трампа в Белом доме The New York Times считает процент опрошенных, которые убеждены, что его политика нанесла им вред. Таких людей почти в два раза больше, чем считающих, что действия президента пошли им на пользу: 36% против 17%. 45% респондентов не почувствовали никакой разницы, 2% не смогли ответить на этот вопрос исследователей.

Участников опроса также попросили поделиться мнением о кураторе ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илоне Маске. 35% опрошенных охарактеризовали свое отношение к Маску как «благоприятное», негативно к нему относятся 56%, 7% не смогли или не захотели отвечать на этот вопрос, остальные респонденты сказали, что ранее о Маске не слышали.

Опрос проводился с 21 по 24 апреля, в нем приняли участие более 900 американцев со всей страны. Погрешность составила 3,8 п. п.