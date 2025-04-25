Визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа является челночной дипломатией: он передает президенту РФ Владимиру Путину послания от американского лидера Дональда Трампа, а улетает обратно с посланиями для Трампа от Путина.

Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. «Конечно, он же спецпосланник», — ответил он на вопрос о передаче посланий между Путиным и Трампом через Уиткоффа.

Он пояснил, что такой формат используется потому, что в личной беседе «всегда проще изложить все нюансы». «Общение с Уиткоффом занимает много времени, по несколько часов. Это хорошая возможность именно донести до сведения американской стороны нашу позицию», — добавил представитель Кремля.