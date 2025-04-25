ОБСЕ берет на себя обязательство по долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что подобное намерение в отношении Азербайджана он также выразил на встречах в Армении и Грузии.

«Согласование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией является большим достижением», — добавил он.

Также Синирлиоглу отметил, что ОБСЕ готова внести вклад в процесс разминирования в Азербайджане.

Феридун Синирлиоглу сказал, что ОБСЕ не является военной организацией, и стремится поддерживать безопасность посредством взаимной дипломатии:

«Когда была основана ОБСЕ, ее целями были контроль над вооружениями, разоружение, права человека и окружающая среда. Архитектура безопасности выходит за рамки географии Европы. Как мы можем предотвратить будущие угрозы в самом центре Европы? ОБСЕ может сыграть роль в обеспечении мирного и безопасного будущего».