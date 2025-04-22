Украина не признает российскую аннексию Крыма юридически. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины… Этого не будет», — сказал он.

При этом он сказал, что после прекращения огня будет готов на переговоры с Россией в любом формате. Кроме того, он отметил, что на похоронах Папы Римского готов встретиться с Трампом.

По его словам, Украина пока не получала официальных предложений по обмену или отказу от территорий. Президент отдельно отметил, что никто, кроме стран НАТО, не имеет права налагать вето на вступление Украины в Альянс.

Комментируя информацию о потенциальном контроле США над ЗАЭС, Зеленский указал на то, что только Украина может быть оператором станции.

Президент отметил, что во время встречи в Лондоне будут обсуждаться только те вопросы, на которые имеет мандат переговорная группа, в том числе частичное или полное прекращение огня. Коснувшись Соглашения о недрах, Зеленский заявил, что сейчас продолжаются юридические консультации, информации о подписании соглашения нет.