На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения изменений в закон «Об охране памятников истории и культуры» депутат Сайяд Салахлы (избирательный округ Аран) выразил обеспокоенность состоянием объектов культурного наследия.

«Многие памятники разрушаются, — отметил депутат. — Мы все видели это в северных регионах. С этих строений ежедневно осыпаются кирпичи. Контроля практически нет. Возможно, стоит передать такие памятники предпринимателям — пусть восстановят и создадут что-то на их основе. Другого выхода нет. Если мы поднимаем эту тему, должны думать и о дальнейшем развитии. Паспортизировали — и что дальше?»

Салахлы также задался вопросом о необходимости внесения поправок: «Что мы упустили, если теперь снова вносим изменения в закон? Если есть необходимость в дополнениях — нужно чётко это обозначить. Но если памятники уже паспортизированы, то какова их дальнейшая судьба?»

С резкой критикой этой позиции выступила спикер парламента Сахиба Гафарова.

«Все памятники принадлежат азербайджанской культуре. Что не так с азербайджанским правительством, чтобы обязательно передавать памятники бизнесменам? Вы ещё и спрашиваете, зачем нужна паспортизация? Что вы такое говорите?», — возразила она.