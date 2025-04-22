Народный артист РСФСР Михаил Ефремов отказался от прогулок по району из-за внимания журналистов. Информацию приводит «Комсомольская правда».

Сообщается, что у подъезда освободившегося из колонии Ефремова иногда дежурит микроавтобус с журналистами. Так как окна квартиры Ефремова выходят во двор, его дети или супруга иногда вынуждены заранее проверять, не ждут ли артиста репортеры.

«Надеемся, что скоро станет спокойно и никого постороннего на нашей улице не будет. Его самого не видели уже пару дней», — пожаловались на неспокойную обстановку у дома актера соседи.

При этом коллеги Ефремова отмечают, что на работу он пока не вышел, занимается здоровьем, читает и пишет. Они заявляют, что после отдыха он будет не только сниматься, но и играть в театре.