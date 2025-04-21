Очередные группы бывших вынужденных переселенцев возвращаются в родные места — сёла Сарыджалы Агдамского и Баллыджа Ходжалинского районов.

21 апреля 34 семьи (141 человек) выехали из Гарадагского района Баку в Сарыджалы, а 21 семья (83 человека) — в Баллыджу. Ранее они проживали во временных условиях — в общежитиях, санаториях, детских лагерях и недостроенных зданиях.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тысяч человек. Среди них — не только переселенцы, но и сотрудники, задействованные в проектах восстановления региона, представители госструктур, а также работники учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.