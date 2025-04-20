В городе Новый Оскол Белгородской области водитель решил перевезти корову в багажнике «Жигулей». Данную информацию приводит «Авто Белгород».

«Экстремальную транспортировку коровы засняли на трассе под Новым Осколом», — отмечается в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как корова, привязанная веревками, сидит в багажнике движущегося автомобиля. По словам автора видео, у водителя «Жигулей», в которых сидит животное, получается обогнать другие машины.

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