Американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на своих политических противников в пасхальном обращении. Заявление опубликовано на странице главы Белого дома в Truth Social.

Трамп «с большой любовью, искренностью и нежностью» пожелал счастливой Пасхи всем «крайне левым безумцам», стремящимся вернуть в США опасных преступников.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов и судьи, которые позволяют продолжаться «злостной атаке» на страну, являются «слабыми и неэффективными».

Трамп добавил при этом, что в бесконтрольной миграции виноват экс-президент США Джо Байден.