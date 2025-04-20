В Астрахани скульптор-самоучка, который получил субсидию от службы занятости на развитие собственного дела, вложил все средства и свой талант в кованую скульптуру президента России Владимира Путина. Автор изобразил главу государства в виде ангела-медведя, держащего в лапах осетра. Он назвал свою работу «Ум, сила и душа», уточняет «Интересная планета».

Автор заявил, что медвежье воплощение Путина — это Россия. Левой ногой зверь придавил орла — внешних врагов страны. Крылья при этом перенесены на спину медведя, а в лапах он держит осетра. Рыба символизирует доброту и душевность Владимира Путина, который несколько лет назад во время визита в регион выпустил в Волгу осетра.