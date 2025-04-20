В Кыргызстане начинаются Дни культуры Азербайджана.

В рамках мероприятия, которое впервые проводится при организации Министерства культуры Кыргызстана, в столицу этой страны прибыли мастера искусства Азербайджана, деятели литературы и культуры, творческие коллективы, писатели и представители СМИ, информирует «Репорт».

С 21 по 25 апреля в ведущих учреждениях культуры и образования столицы Кыргызстана пройдут выставки, концерты, презентации книг, мастер-классы и другие мероприятия.

Цель мероприятий – объединить азербайджанский и кыргызский народы вокруг общетюркской идентичности, общих культурных ценностей, многовекового литературного и художественного обмена.