ООН «принимает к сведению» объявление Россией пасхального перемирия и призывает к установлению прочного режима прекращения огня в Украине.

Об этом говорится в распространенном среди журналистов заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призывали к установлению прочного режима прекращения огня в Украине и вновь подтверждаем нашу поддержку значимых усилий по установлению справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мира, который полностью учитывает суверенитет, независимость и территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН», — указывается в сообщении.