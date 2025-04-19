Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит официальный визит в Саудовскую Аравию с 22 по 23 апреля.

Как сообщает The Times of India, Моди посетит Эр-Рияд по приглашению наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Это будет третий официальный визит Моди в Саудовскую Аравию после поездок в 2016 и 2019 годах.

По данным МИД Индии, визит подчеркивает важность отношений между Нью-Дели и Эр-Риядом и предоставит возможность укрепить «многогранное партнерство» двух стран, а также обсудить ключевые региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Индия и Саудовская Аравия поддерживают долгосрочные связи, основанные на исторической торговле и культурных обменах. В последние десять лет двусторонние отношения значительно расширились, охватывая такие области, как политическое сотрудничество, оборона, безопасность, энергетика, торговля, инвестиции, здравоохранение, образование и технологии.

Ожидается, что визит Моди будет акцентирован на продвижении сотрудничества в приоритетных секторах, консолидации стратегических партнерств и укреплении результатов недавних высокоуровневых встреч.