В Канаде загорелся музей наследия украинской культуры, расположенный вблизи города Эдмонтон в провинции Альберта. Об этом сообщается в социальных сетях канадской полиции, передает издание «Страна.ua».

Пожар начался вечером 18 апреля. Огонь перекинулся на музей под открытым небом с соседнего поля. Что стало причиной возгорания травы — пока неизвестно. В соседнем к музею районе объявляли эвакуацию местных жителей, но вскоре ее отменили. Их попросили использовать альтернативные районы для передвижения.

Село наследия украинской культуры воспроизводит жизнь и быт украинских эмигрантов рубежа XIX — XX веков. В нем демонстрируется быт украинцев Канады. В музее сохранены их аутентичные дома.