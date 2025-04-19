В Риме начался второй раунд переговоров между Ираном и США

Иранскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, американскую — специальный представитель президента США Стив Уиткофф.

Отметим, первый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 12 апреля в Омане. Сообщается, что обсуждения прошли конструктивно и на основе взаимного доверия.

10:22 Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибыла в Рим для участия во втором раунде переговоров с США по ядерной сделке, сообщает Reuters.

Согласно информации, 19 апреля Аракчи и специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф проведут непрямые переговоры при посредничестве представителей Омана. Встреча пройдет через неделю после первого раунда, состоявшегося в Маскате, который обе стороны охарактеризовали как конструктивный.

Накануне в Москве Аракчи заявил, что Тегеран допускает возможность достижения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе при условии, что американская сторона проявит реализм.