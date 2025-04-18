Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о ходе диалога Тегерана с Вашингтоном по ядерной программе.

Его слова передает РИА Новости.

«Мы подробно обсудили ядерную проблематику и переговоры между Ираном и США. Я проинформировал господина Лаврова об их содержании», — сказал Аракчи.

Он подчеркнул, что Россия ранее играла ключевую роль в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и выразил надежду на поддержку Москвы в будущих договорённостях.

«Господин Лавров заверил, что работа будет продолжена», — добавил иранский министр.