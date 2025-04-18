Белый дом опубликовал на сайте COVID.gov обновленную версию, в которой рассказывается о том, как пандемия возникла из-за утечки в китайской лаборатории.

Как отмечается в публикации, вирус обладает биологическими характеристиками, не встречающимися в природе. Отмечается, что согласно данным все случаи COVID-19 возникают в результате однократного попадания вируса в организм человека, а это противоречит предыдущим пандемиям, когда наблюдалось множество сопутствующих событий.

В публикации указано, что в Ухане находится ведущая в Китае лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая имеет опыт проведения исследований по приобретению функций (изменению генов и усилению активности организмов) при ненадлежащем уровне биологической безопасности, а исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели симптомами, похожими на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на продуктовом рынке.

Отмечается, что по всем меркам науки, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже всплыли. Но этого не произошло.