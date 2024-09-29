Азербайджан приступил к широкомасштабным работам по постконфликтному восстановлению и реконструкции. Это направлено на обеспечение реализации нарушенного права сотен тысяч азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Его слова приводит «Азертадж».

«Благодаря неустанным усилиям правительства на территории, подвергшиеся беспрецедентным разрушениям во время военной оккупации, возвращается жизнь. К сожалению, массовое загрязнение территорий Азербайджана минами и другими взрывными устройствами остается значительным препятствием на пути плавного продвижения работ по восстановлению и реконструкции. С момента окончания конфликта в 2020 году жертвами мин стали 377 человек, в том числе гражданские лица. Учитывая это, Азербайджан представил национальную цель ЦУР 18 по противоминной деятельности. Принимая во внимание масштабы проблемы, существует неотложная необходимость в увеличении международной поддержки для укрепления гуманитарного потенциала Азербайджана в области разминирования. Пользуясь случаем, я благодарю все страны и другие заинтересованные стороны, которые внесли щедрый вклад в гуманитарное разминирование в Азербайджане, и повторяю наш призыв к усилению международной поддержки и солидарности», – отметил министр.