Высказывания пресс-секретаря по внешним делам и политике безопасности Европейского Союза (ЕС) Петера Стано в ответ на вопрос армянского информационного агентства “Арменпресс” о мандате миссии ЕС в Армении и милитаризации этой страны совершенно необоснованны и неприемлемы.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхана Гаджизаде.

“Мы решительно отвергаем неверную и открыто предвзятую интерпретацию официальным представителем Европейского Союза высказываний президента Азербайджана.

Утверждения о том, что миссия, созданная с согласия Азербайджана и расширенная без каких-либо на то оснований, якобы играет роль в поддержке мира в регионе и процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, показывают, как эта миссия используется не по назначению”, – подчеркнул Гаджизаде.

Данная миссия, активно используемая как инструмент антиазербайджанской пропаганды, не может играть какую-либо роль в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметил он.

“Несмотря на различные обещания с момента создания миссии ЕС, она не учитывала законные интересы Азербайджана, и ее деятельность не обеспечила взаимного доверия.

Всем известно, что глава миссии ЕС неоднократно высказывал мнения о якобы готовящемся нападении Азербайджана, основываясь на ложных и клеветнических заявлениях армянской стороны, представляя основную задачу миссии ЕС как “защиту Армении от Азербайджана”, тем самым нанося ущерб процессу нормализации. В данной ситуации армянская сторона злоупотребляет присутствием миссии ЕС.

Кроме того, кампания, направленная на милитаризацию Армении, известной во всем мире своей оккупационной политикой и военной агрессией против Азербайджана в течение почти 30 лет, включая новые обещания о более крупных военных поставках, в том числе летальных и наступательных видов оружия, представляет угрозу национальной безопасности Азербайджана. Вызывает беспокойство то, что пресс-секретарь Европейского Союза оправдывает этот процесс.

Массовая милитаризация Армении, включая приобретение стратегического наступательного оружия, при отсутствии отказа от территориальных претензий к соседям, может рассматриваться как попытка создания новой напряженности в регионе.

Азербайджан выступает за устойчивый мир, стабильность и безопасность в регионе на основе основных норм и принципов международного права. Необходимо решительно пресекать шаги, угрожающие миру”, – говорится в комментарии представителя МИД.