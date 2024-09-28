Беларусь и Россия планируют подписать договор о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, передает телеканал RTVI.

По его словам, одним из пунктов соглашения будет положение о ядерном оружии. Подписание документа приурочат к 25-летию образования Союзного государства. «К настоящему времени проект договора практически согласован», — подчеркнул дипломат.

Белорусский министр назвал ядерное оружие «раздражителем, который может удержать любую здоровенную дубину».

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения НАТО на республику будет применено ядерное оружие.