Медведев: Для тупоголовых останется только римская максима

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал изменения, предложенные президентом страны Владимиром Путиным, в области ядерного сдерживания. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

«Президент России обозначил подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Главные изменения следующие.

1. Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идёт речь.

2. Равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для нашего ближайшего союзника. На «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО.

3. Массированный старт и пересечение нашей границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолёты, ракеты и БПЛА, при определённых условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия. Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе.

Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ЯО будет приниматься Верховным Главнокомандующим. Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения. Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare…», – написал он