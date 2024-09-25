«Занимаетесь дерьмом». Зюганов набросился на журналиста

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Корреспондент Telegram-канала Shot попросил лидера Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадия Зюганова прокомментировать информацию о том, что в Государственную Думу (ГД), предположительно, к члену его партии Денису Парфенову приехала секс-работница. Он попытался узнать у политика, кто может стоять за данной провокацией.

Зюганов возмутился этим вопросом и задал журналисту ответный. Председатель КПРФ спросил, был ли представитель СМИ на фронте.

«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? (…) Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — отчитал он корреспондента.