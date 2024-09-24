Алиев: Азербайджан демонстрирует силу и мощь своего ВПК

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2024 и 14-й Международной выставки внутренней безопасности, охраны и спасательной техники Securex Caspian. Об этом сообщает «Азертадж».

Алиев заявил:

Наша страна неоднократно демонстрировала свою способность на высоком уровне и с большим профессионализмом организовывать престижные международные мероприятия. Наличие в Азербайджане современной инфраструктуры для проведения столь масштабных и чрезвычайно важных мероприятий и стабильность страны с точки зрения безопасности всегда положительно оцениваются мировой общественностью. Наглядным примером является проведение в этом году в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, считающейся одним из самых престижных международных мероприятий глобального характера. С уверенностью можно сказать, что выставка ADEX, которая организована уже в пятый раз, как и в предыдущие годы, вновь пройдет на высоком уровне. Оборонная промышленность также обладает большим потенциалом в плане сокращения выбросов углекислого газа. Считаю, что ADEX-2024, проводимая в преддверии COP29, является благоприятной платформой для профессионального обсуждения указанной темы.

ADEX играет уникальную роль в установлении деловых связей между известными предприятиями военно-промышленного комплекса дружественных стран и стран-союзниц и ведущими иностранными компаниями. Эта выставка предоставляет широкие возможности для ознакомления с современными оборонными технологиями по различным сферам военно-промышленного комплекса, предлагаемыми для экспорта на мировой рынок вооружений, новейшими образцами военной техники, а также подписания новых договоров в области международного военно-технического сотрудничества. На мероприятии свою продукцию демонстрируют сотни всемирно известных компаний. ADEX – важное мероприятие для укрепления разными странами своей оборонной сферы и оборонной промышленности, наращивания производственного потенциала, применения современных и инновационных средств и обмена опытом.

Особо отмечу, что государство уделяет особое внимание вопросам укрепления обороноспособности Азербайджана и обеспечения его национальной безопасности, и дальнейшее развитие этих сфер является одним из приоритетных направлений. В последние годы оборонная промышленность нашей страны развивается очень быстрыми темпами. Наряду с совершенствованием существующих производственных участков в соответствии с современными стандартами, также успешно ведутся работы по созданию новых производственных отраслей. В результате правильно проведенных реформ ассортимент производимой в нашей стране оборонной продукции увеличился, и сегодня в Азербайджане производится более 1000 наименований продукции военного назначения. Вооруженные силы Азербайджана оснащаются современными видами вооружения, в то же время компании оборонной промышленности стран мира активно интересуются нашей продукцией. Со многими дружественными государствами и государствами-союзниками налаживается новое сотрудничество в сфере оборонной промышленности, успешно развиваются существующие связи. Азербайджан, добиваясь динамичного развития в сфере оборонной промышленности, расширяет свои военно-технические возможности.

В рамках выставки ADEX также демонстрируются сила и мощь военно-промышленного комплекса Азербайджана, производимое в нашей стране современное вооружение, сыгравшие исключительную роль в освобождении от оккупации наших признанных международным сообществом территорий. Неслучайно боевой опыт Вооруженных сил Азербайджана, будь то в ходе 44-дневной Отечественной войны или антитеррористических операций локального характера, сегодня внимательно изучается в военных центрах развитых стран.

Параллельно с ADEX проходит 14-я Международная выставка средств внутренней безопасности, охраны и спасения Securex Caspian, на которой демонстрируются перспективные модели оборудования, комплексных систем защиты и вооружения для правоохранительных, пограничных, спасательных, противопожарных и специальных служб. Уверен, что продукция, демонстрируемая на этой выставке, будет с интересом воспринята участниками.