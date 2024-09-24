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БИГ наглядно показала последствия оккупации Мартиники Францией

БИГ наглядно показала последствия оккупации Мартиники Францией

Бакинская инициативная группа подготовила инфографику, освещающую последствия оккупации Мартиники Францией. Согласно данным:

Согласно данным, инфляция выросла с 0,5% в 1940 году до 2% в 2024 году, что представляет собой увеличение на 1970%.

Средний месячный доход в 1940 году составлял 100 евро (по современному эквиваленту 2 070 евро), а в 2024 году — всего 1 200 евро.

Уровень безработицы вырос с 10,5% в 1940 году до 19,2% в 2024 году.

Уровень преступности значительно увеличился:

– Насильственные ограбления выросли с 20 случаев на 100 000 человек в 1940 году до 370 случаев в 2024 году, что составляет рост на 1750%;
– Вооруженные ограбления увеличились с 15 до 240 случаев на 100 000 человек (рост на 1500%);
– Кражи со взломом возросли с 50 до 630 случаев на 100 000 человек, что представляет собой рост на 1160%;
– Сексуальное насилие увеличилось с 10 до 170 случаев на 100 000 человек (рост на 1600%);
– Уровень убийств возрос с 2 до 28 случаев на 100 000 человек, что составляет рост на 1300%.

Данные свидетельствуют о негативных последствиях французской оккупации, включающих рост инфляции, безработицы и криминала на Мартинике.

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