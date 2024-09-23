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Арестованный по делу о продаже стадиона в Баку отпущен из зала суда

Арестованный по делу о продаже стадиона в Баку отпущен из зала суда

Завершился судебный процесс по уголовному делу председателя Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана Надира Алиева и директора спортивно-оздоровительного клуба «Ясамал» Алика Гасанова.

Cегодня на заседании под председательством судьи Фарида Намазова в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор, передает АПА.

Решением суда Надир Алиев приговорен к 7 годам лишения свободы, по отношению к нему применена статья 70 УК и назначено условное наказание с испытательным сроком 3 года. Н.Алиев был выпущен на свободу из зала суда.

Алик Гасанов приговорён к 7 годам лишения свободы.

Отметим, что гособвинитель требовал приговорить Надира Алиева и Алика Гасанова к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Согласно информации, распространённой Генеральной прокуратурой, по факту того, что председатель Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана Надир Алиев и директор спортивно-оздоровительного клуба «Ясамал» Алик Гасанов завладели принадлежавшими предпринимателям средствами под предлогом продажи территории бывшего стадиона «Мехсул», используемой этим клубом, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

В ходе следствия были выявлены основания для подозрения в том, что, вступив в преступный сговор, Н.Алиев и А.Гасанов сообщили отдельным предпринимателям, что могут продать им за 5,5 млн. манатов территорию указанного стадиона, расположенного на площади 1,26 га в Ясамальском районе Баку по адресу проспект Гасан бея Зардаби, 69D для строительства там многоэтажного здания, а также сперва получили от них задаток для решения данного вопроса и под предлогом дачи взятки руководителям Конфедерации получили от предпринимателей обманным путем всего 900 тысяч манатов.

В ходе следствия были также выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на этой должности А.Гасанов тем же методом и с той же целью сообщил другим предпринимателям, что может продать им территорию стадиона за 8 млн. манатов, и под предлогом дачи взятки соответствующим должностным лицам и оформления соответствующей документации повторно завладел принадлежавшими предпринимателям финансовыми средствами в размере 360 тыс. манатов.

На основании собранных по делу предварительных доказательств Н.Алиеву и А.Гасанову было предъявлено обвинение, соответственно по статьям УК 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба) и 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) и 32.4, 312.2 (повторное подстрекательство к даче взятки), суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.

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