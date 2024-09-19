Баку обвинил Комиссию Конгресса США в неуважении

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Целью подобного мероприятия, явно искажающего и фальсифицирующего все факты об Азербайджане, является обострение азербайджано-американских отношений.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ об антиазербайджанском мероприятии, проведенном 19 сентября в Конгрессе США.

По его словам, которые приводит «Азертадж», это еще одно проявление явного неуважения к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана со стороны некоторых групп в Конгрессе США и искажения ситуации в стране под прикрытием прав человека.

«К сожалению, подобные односторонние и предвзятые мероприятия членов Конгресса США, которые больше руководствуются своими внутренними соображениями и личными интересами, чем интересами национальной безопасности Соединенных Штатов, уже давно стали обычным явлением в американском Конгрессе. Более того, хотя конгрессмены, организовавшие упомянутые слушания, позиционируют себя людьми, глубоко поддерживающими принцип уважения суверенитета и территориальной целостности государств, в слушаниях принимали участие и представители бывшего сепаратистского режима, что переходит все рамки мыслимого», – заявил Айхан Гаджизаде, добавив, что антитеррористические мероприятия, осуществленные Азербайджаном в прошлом году, полностью соответствовали международному праву, в том числе международному гуманитарному праву, и Азербайджан никогда не брал на прицел гражданское население.

«Напротив, широкомасштабные этнические чистки и массовые убийства, совершенные против азербайджанцев в ходе почти 30-летней оккупации суверенных территорий Азербайджана и военной агрессии Армении, а также стирание с лица земли религиозных и культурных памятников Азербайджана, никогда не подвергались осуждению Конгрессом США. В отличие от Армении, Азербайджан неоднократно призывал армян и азербайджанцев к мирному сосуществованию и сотрудничеству и гарантировал, что армянам будут предоставлены все права и привилегии наравне с гражданами Азербайджана и что они будут пользоваться защитой и безопасностью. В то же время вызывает обеспокоенность тот факт, что ситуация в нашем регионе преподносится как религиозный конфликт, подобные шаги вредят миростроительству и примирению», – отметил официальный представитель МИД.

В то же время, продолжил он, озвученные в ходе слушаний утверждения некоторых лиц и организаций, финансируемых армянской диаспорой, о ситуации с правами человека в Азербайджане не имеют под собой никаких оснований, и официальный Баку решительно осуждает подобные заявления.

«Правильнее было бы сосредоточиться на нарушении фундаментальных прав и свобод человека в Армении, в том числе на гибели в тюрьме арестованных в результате политических преследований, а также на давлении на политиков и членов их семей в Армении, стране, которой покровительствуют эти лица и организации. Так называемый «Арцах», о котором говорилось на слушаниях, был не чем иным, как незаконным образованием, созданным в результате военной оккупации, осуществленной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, и этнической чистки в отношении около 750 тысяч мирных азербайджанских жителей бывших оккупированных территорий Азербайджана. В то же время искаженное наименование «Арцахом» географического названия Карабахского региона, являющегося международно признанной территорией Азербайджана, является явным нарушением принципов и процедур международной стандартизации географических названий, а также представляет собой искажение стандартов использования национальных и иностранных географических названий правительственными органами США, утвержденных Советом США по географическим названиям (BGN) в соответствии с Законом США номер 80-242 (1947). Призываем руководство Конгресса США предотвратить подобные действия, наносящие вред двусторонним отношениям между Азербайджаном и США, и ожидаем, что Госдепартамент, как институт, курирующий реализацию внешней политики, примет соответствующие меры против подобных случаев злоупотребления со стороны армянских лоббистских групп в Конгрессе США», – подчеркнул А.Гаджизаде.

Ранее, 19 сентября, в Комиссии по правам человека Тома Лантоса Конгресса США состоялись слушания на тему «Права человека в Азербайджане после падения Нагорного Карабаха», выступившие озвучили многочисленные обвинения в адрес Азербайджана.