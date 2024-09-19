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Керим Велиев обсудил с итальянским коллегой военное сотрудничество

Керим Велиев обсудил с итальянским коллегой военное сотрудничество

Находящийся с официальным визитом в Италии первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев с возглавляемой им делегацией посетил памятник Неизвестному солдату на площади Венеции, где возложил венок и почтил память.

Как сообщает минобороны, затем начальник Генштаба встретился с действующим начальником Генерального штаба Вооруженных сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

На церемонии официальной встречи в Генеральном штабе после прохождения перед почетным караулом прозвучали государственные гимны обеих стран.

На встрече с участием чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Италии Рашада Асланова был представлен брифинг о структуре и направлениях деятельности Министерства обороны и Вооруженных сил Италии.

На встречах тет-а-тет и в расширенном составе также обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и вопросы региональной безопасности.

Генерал-полковник К.Велиев поздравил адмирала Дж.K.Драгоне с назначением главой Военного комитета НАТО и пожелал ему успехов в новой должности.

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