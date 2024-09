Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми поддержал освобождение Азербайджаном Карабаха от армянской оккупации на онлайн-платформе Substack. Данную информацию приводит Politico.

«Азербайджан смог освободить территории, потерянные в начале 1990-х годов», – заявил Д.Лэмми.

In his substack post, British Foreign Secretary David Lammy seems to endorse Azerbaijan’s actions in Nagorno-Karabakh as a liberation. https://t.co/eWj25qkKII

— Politico Digital UK (@PoliDigitalUK) September 18, 2024