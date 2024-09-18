Пашинян осознал, что только мир с Азербайджаном спасет Армению

259 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на втором Армянском глобальном саммите заявил, что архитектура безопасности республики показала свою неэффективность.

«Наша архитектура безопасности оказалась неэффективной. Мы думали, что сможем жить в регионе с закрытыми границами, говорить так, как хотим, а наши союзники, дальние или близкие, обеспечат нашу безопасность. Однако оказалось, что третьи страны могут действовать как хотят в своих интересах. Поэтому гарантия безопасности номер один – это мир», – сказал он.