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Пашинян осознал, что только мир с Азербайджаном спасет Армению

Пашинян осознал, что только мир с Азербайджаном спасет Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на втором Армянском глобальном саммите заявил, что архитектура безопасности республики показала свою неэффективность.

«Наша архитектура безопасности оказалась неэффективной. Мы думали, что сможем жить в регионе с закрытыми границами, говорить так, как хотим, а наши союзники, дальние или близкие, обеспечат нашу безопасность. Однако оказалось, что третьи страны могут действовать как хотят в своих интересах. Поэтому гарантия безопасности номер один – это мир», – сказал он.

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