Погодное предупреждение: температура воздуха понизится на 3-6 градусов

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Начиная с вечера 16 сентября до 17 сентября в западных районах Азербайджана пройдут дожди с грозами.

Местами (Гянджа-Газах, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван) осадки примут более интенсивный характер-прогнозируются ливни, град, а в высокогорных районах возможен снег.

Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Отмечено, что в эти дни температура воздуха, по сравнению с предыдущими днями, понизится на 3-6 градусов. Повысится уровень воды в реках – не исключена вероятность кратковременных паводков и селей в реках Большого и Малого Кавказа.