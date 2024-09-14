Азербайджано-китайское военно-техническое сотрудничество обсуждено в Пекине

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Азербайджанская делегация приняла участие в 11-м Пекинском Сяншаньском форуме, в столице Китайской Народной Республики. Делегацию, что отправилась с рабочим визитом, возглавил заместитель министра обороны Азербайджана – генеральный директор Агиль Гурбанов, говорится в сообщении Минобороны.

Перед участием в форуме, представители оборонного ведомства побывали в посольстве Азербайджана в КНР, где почтили память великого лидера Гейдара Алиева.

В ходе форума Гурбанов встретился с министром национальной обороны КНР, адмиралом Донг Цзюнем.

Гендиректор также встретился с руководителем отдела сотрудничества Центрального военного совета по вооружению, военной технике и технологиям и представителями ряда компаний, входящих в Государственный оборонно-промышленный комплекс.

В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития военно-технического сотрудничества между двумя странами.