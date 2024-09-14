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Нидерланды не смогут передать Украине систему ПВО Patriot

Нидерланды не смогут передать Украине систему ПВО Patriot

Нидерланды не смогут передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot, поскольку неназванный союзник государства отказался от участия в поставке, сообщила в пятницу, 13 сентября, газета NL Times со ссылкой на министерство обороны Нидерландов.

О намерении поставить Украине систему Patriot оборонное ведомство объявило в конце мая. Сообщалось, что «основные компоненты» у Нидерландов готовы, а остальные будут предоставлены другими странами. Через месяц тогдашний министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что найдена страна для сотрудничества в поставке. Планировалось, что Киеву будут переданы радар и как минимум три пусковые установки.

Теперь же в Минобороны Нидерландов сообщили NL Times, что «ранее упомянутое обязательство союзника не соблюдается». О какой именно стране идет речь, не уточняется.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Принятый на вооружение в 2001 году Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км. Батарея Patriot обычно состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракетой, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты – примерно $4 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно требовал от своих западных союзников увеличить поставки ЗРК и ракет-перехватчиков, подчеркивая, что его страна имеет лишь около 25% сил ПВО от необходимого для своей защиты. С нехваткой систем ПВО он связывал разрушения в украинской энергосистеме и успехи российского наступления.

 

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