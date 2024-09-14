Армия Китая обвинила ФРГ в повышении рисков безопасности в Тайваньском проливе

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Проход двух германских кораблей через Тайваньский пролив привел к повышению рисков в области безопасности и «посылает неверные сигналы». Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования (ВЗБК) Народно-освободительной армии Китая Ли Си, сообщает ТАСС.

«13 сентября фрегат Германии «Баден-Вюртемберг» и германский корабль снабжения «Франкфурт-на-Майне» прошли через Тайваньский пролив, став предметом общественных спекуляций», – говорится в его заявлении, опубликованном в WeChat.

Ли Си уточнил, что китайская сторона приняла контролирующие меры, задействовав военно-морские и военно-воздушные силы для мониторинга за указанными кораблями на протяжении всего пути их следования через пролив. «Поведение германской стороны повышает риски безопасности и посылает неверные сигналы, – подчеркнул он. – Войска ВЗБК постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности, мы решительно противостоим всем угрозам и провокациям».

Как сообщило ранее агентство DPA, германские военные корабли впервые более чем за 20 лет осуществили проход через Тайваньский пролив. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, через Тайваньский пролив якобы пролегает «кратчайший маршрут». Он добавил, что это «самый безопасный путь».

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.