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Главное Мир

Блинкен объявил о дипломатической кампании против RT

Блинкен объявил о дипломатической кампании против RT

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против российского издания RT.

Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Блинкен призвал относиться к действиям телеканала как к разведке. Уточняется, что он обвинил RT во «вмешательстве в выборы и подрыве американской демократии». Сотрудники RT, как заявил госсекретарь США, занимаются военными поставками и помогают спецслужбам.

Кроме того, Блинкен призвал «каждого союзника и партнера» ограничить деятельность RT.

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