Блинкен объявил о дипломатической кампании против RT

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против российского издания RT.
Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».
Блинкен призвал относиться к действиям телеканала как к разведке. Уточняется, что он обвинил RT во «вмешательстве в выборы и подрыве американской демократии». Сотрудники RT, как заявил госсекретарь США, занимаются военными поставками и помогают спецслужбам.
Кроме того, Блинкен призвал «каждого союзника и партнера» ограничить деятельность RT.