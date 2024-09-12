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Эрдоган призвал мировое сообщество нарастить давление на Израиль

Эрдоган призвал мировое сообщество нарастить давление на Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил обращение участникам онлайн-мероприятия «Глобальный призыв к саммиту будущего ООН».

«Международное сообщество, особенно Организация Объединенных Наций (ООН), должно более активно выступать против оккупационной политики Израиля», – заявил он.

«Для того чтобы построить безопасное и процветающее будущее, нам прежде всего нужен мир. Такие вызовы, как терроризм, ислам и ксенофобия, нелегальная миграция и изменение климата, усиливают геополитические потрясения. Самый болезненный пример этого мы видим на оккупированных палестинских территориях, особенно в Газе, уже 11 месяцев. Перед нами картина, когда более 41 тысячи человек, из которых 17 тысяч – дети, погибли, более 100 тысяч человек получили ранения, а почти вся Газа стерта с лица земли. Перед лицом оккупационной политики Израиля голос международного сообщества, особенно ООН, должен звучать громче. В мире, где дети гибнут под бомбами, я говорю вам откровенно, никто из нас не может чувствовать себя в безопасности. Турция будет продолжать выступать против угнетения и на стороне угнетенных, и мы не отступим от этой гуманитарной позиции», – заявил турецкий лидер.

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