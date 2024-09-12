Ереван увековечил имя террориста Гуляна — Баку необходимо реагировать

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Городские власти Еревана назвали одну из улиц именем Ашота Гуляна, «героя Арцаха». Ашот Гулян успел «отметиться» при уничтожении Ходжалы и оккупации города Шуша. А в августе 1992 года был убит в окрестностях села Хейвалы (армянское название — Дрмбон). Судя по всему, это именно те «заслуги», за которые дают звание «героя Арцаха» и называют в его честь улицы.

Но дело не только в этом. Ашот Гулян, напомним, родился в 1959 году в Баку. Затем жил в Ханкенди, тогда «Степанакерте». Погиб в окрестностях Агдере. Никакого отношения к Еревану он никогда не имел. А теперь его именем в столице Армении называют улицу.

Честно говоря, с названиями улиц в Ереване уже давно «чудят». И не только с названиями улиц, кстати говоря. Так, в столице Армении есть улица и станция метро, названные в честь профессионального террориста Монте Мелконяна. Того самого, который объявлял жителям Кельбаджара, что они должны покинуть свои дома за пару часов. Есть улица имени генерала Дро, командира «армянского легиона» вермахта, улица, станция метро и памятник еще одному гитлеровскому пособнику — Гарегину Нжде.

В Армении установлено несколько — НЕСКОЛЬКО! — памятников террористам. Здесь весьма старательно «увековечили память» террористов из группировки «Немезис», тех самых, которые в двадцатые годы расправлялись с членами правительств Азербайджанской Демократической Республики и Османской империи. Более того, на памятнике оставили «незаполненные места» с явным намеком, что террористическая война будет продолжена. На военном кладбище «Ераблур» установлен памятник в честь террористов АСАЛА — а это уже семидесятые-восьмидесятые годы. Аналогичный памятник есть в городе Ванадзор. Есть здесь и памятник террористу Согомону Тейлеряну, который 15 марта 1921 года застрелил в Берлине бывшего министра внутренних дел Османской империи — Талаата-пашу. Причем изваянный в бронзе террорист опирается ногой… на отрезанную голову в турецкой феске.

Но улица в честь Ашота Гуляна — это не просто очередное проявление пещерной тюркофобии и азербайджанофобии. Это прежде всего верный признак весьма опасных политических «трендов». Претензии на азербайджанский Карабах в Армении с повестки дня не сняты. Да, провозглашать их так же открыто, как прежде, в Ереване банально боятся.

Исход 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических рейдов сентября 2023 года как минимум не дают особо разгуляться. Вопить «Арцах — это Армения, и точка!» страшновато, повторить пьяные танцы на Джыдыр-дюзю по понятным причинам не получится, перенести куда-либо офисы свергнутой хунты можно только в пределах самой Армении. Но там старательно ищут способы держать притязания на Карабах, скажем так, «в рабочем состоянии» и заявлять о них как бы на полуофициальном уровне. В эту опасную стратегию укладывается многое, начиная от затягивания вопроса с внесением изменений в конституцию и заканчивая такими вот далеко не мелкими подлостями вроде «улицы Ашота Гуляна» в Ереване. И всё это делается с понятной целью: поддержать на плаву реваншистские настроения в армянском обществе, создать иллюзию, якобы «не все потеряно», ну и заодно продемонстрировать свою «политическую крутость».

И самое главное — это проверка реакции. Если должного ответа на «улицу Ашота Гуляна» не последует, ереванские реваншисты сделают следующий шаг. В какой-то момент о притязаниях на Карабах по новому кругу будет объявлено официально. И не исключено, что эти притязания вновь попытаются подкрепить военной силой — французскими гаубицами индийского производства, например.

А это значит, что реагировать на «уличную политику» Еревана мы должны уже сейчас. И реагировать со всей жесткостью, которую требует ситуация — начиная от дипломатических протестов и заканчивая активностью гражданского общества.

В том числе и потому, что за наше прежнее благодушие в семидесятые-восьмидесятые годы нам пришлось заплатить очень дорогую цену.

Нурани