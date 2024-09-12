Зеленский раскритиковал план Бразилии и Китая: «Мы же не дураки»

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Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал и назвал деструктивным план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта.

«Китайско-бразильское предложение – это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва – прим. ), и мы передавали китайской стороне: «Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать». <…> с чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? <…> как можно предлагать «вот наша инициатива», ничего у нас не спросив?» – заявил он в интервью бразильскому интернет-порталу Metr poles.

Вместе с тем Зеленский убежден, что Бразилия и Китай предварительно обсудили свою мирную инициативу с РФ. «Мы же не дураки» – возмутился он.

В интервью интернет-порталу Зеленский также назвал деструктивными предложения Бразилии в адрес Украины о диалоге с Россией, обоюдных шагах навстречу и компромиссе.

Китайско-бразильский план предлагает остановить войну по линии фронта, что противоречит «формуле мира» Зеленского, требующей возвращения границ 1991 года.