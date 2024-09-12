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Суд в Париже огласит приговор женщинам, назвавшим жену Макрона трансгендером

Суд в Париже огласит приговор женщинам, назвавшим жену Макрона трансгендером

Суд в Париже 12 сентября огласит приговор двум женщинам, заподозрившим, что супруга президента Франции Бриджит Макрон на самом деле является трансгендером.

Об этом стало известно из сообщения коррекционного трибунала, который рассматривает дело, передает «Газета.ру».

Обвиняемых зовут Амандин Рой и Наташа Рей. Следствие полагает, что первая из них подготовила клеветнические материалы о первой леди страны, а вторая их распространила. Слушания проходили еще в июне, вынесение приговора несколько задержалось.

Адвокат Бриджит Макрон потребовал оштрафовать каждую подозреваемую на €10 тысяч и компенсировать судебные издержки.

В 2022 году Амандин Рой, называющая себя ясновидящей, и журналистка Наташа Рей опубликовали на платформе YouTube видео, где утверждалось, что супруга президента Франции раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Троне. Бриджит Макрон подала иск о клевете.

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