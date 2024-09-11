СМИ: Лондон решил позволить Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

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Великобритания, вероятно, уже приняла решение позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Пока это официально не подтверждено. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации, в Британии уже принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Однако официально об этом, скорее всего, будет объявлено в пятницу на встрече премьер-министра Британии Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

Вероятно, совместный визит госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми в Киев не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow.

Скорее всего, публичное заявление о ракетах дальнего радиуса действия в Киеве будет считаться чрезмерно провокативным. По всей вероятности, вокруг использования Украиной ракет, дальность которых составляет более 300 километров, все еще будут существовать ограничения, чтобы избежать необдуманных или ненужных атак.