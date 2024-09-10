СМИ: Киев получит разрешение бить ракетами ATACMS по России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом в соцсети X написала журналист американского издания Axios Джулигрейс Бруфке.

Она отметила, что эту информацию ей в интервью сообщил председатель палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол.

«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат им наносить удары по России с помощью ATACMS», — приводит его слова Бруфке.