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Украина может разорвать дипотношения с Ираном

Украина может разорвать дипотношения с Ираном

Если передача иранских баллистических ракет России действительно состоялась и факт применения будет зафиксирован, то Украина предпримет соответствующие шаги, в частности, может разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Тихий напомнил, что украинский МИД выразил свою жесткую позицию, что эта передача баллистических ракет России будет иметь разрушительные последствия для дипломатических отношений Украины и Ирана. По его словам, это предупреждение остается в силе.

«Я не буду уточнять, что именно подразумевается под разрушительными последствиями, чтобы не ослаблять дипломатические позиции, но все опции, включая ту, которую вы назвали (разрыв дипотношений – ред.), на столе. Если эта передача действительно произошла и факт применение будет зафиксировано, то Украина будет инициировать следующие последствия», – сказал спикер МИД.

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